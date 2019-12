Exclusief voor abonnees Durbuy stilaan 'Knokke van de Ardennen' TOERISME 03 december 2019

Eén van de meest in het oog springende investeringen van Marc Coucke de voorbije jaren is zonder twijfel Durbuy, het kleinste stadje van België. Hij nam het zieltogende avonturenpark La Petite Merveille en 500 hectare grond over, hij kocht in de stad nog tal van panden op en recent voegde hij er ook nog twee naburige golfclubs aan toe. In april opent een luxehotel van 30 miljoen euro de deuren en er zijn plannen voor een museum voor hedendaagse kunst. Met Wout Bru nam hij een beroemde chef onder de arm om Durbuy ook culinair op de kaart te zetten. Het doel is eenvoudig: van Durbuy het 'Knokke van de Ardennen' maken: minder elitair dan de enclave aan de kust van burgemeester Lippens, maar minstens zo prestigieus. De investeringen beginnen alvast te renderen. Durbuy zag het aantal toeristen exploderen en ontvangt in de zomer nu al dagelijks 20.000 toeristen - voor een stadje met slechts 11.500 inwoners een heuse overrompeling. Dat succes zwengelt de lokale economie aan. In 2014 kende de streek een werkloosheidspercentage van 15 procent. Vandaag is dat gedaald tot 11 procent. Het protest dat in de begindagen van het project de kop opstak, is dan ook grotendeels gaan liggen. De 'anti-Coucke'-clan had zich voor de lokale verkiezingen speciaal verenigd op een kieslijst, maar haalde slechts 150 van de 9.000 stemmen.

