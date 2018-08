Dupont veegt de nul weg in Schaal Sels 27 augustus 2018

00u00 0

Timothy Dupont heeft in de Schaal Sels zijn eerste zege van het seizoen geboekt. "De eerste overwinning is binnen en dan volgt een tweede meestal snel", aldus de West-Vlaming van Wanty-Groupe Gobert. "Ik had deze week last aan de luchtwegen en diende een antibioticakuur te ondergaan. Toch slaagde ik erin om mijn sprintersbenen nog eens te tonen." Alfdan De Decker en Christophe Noppe vervolledigden het podium. (XC)