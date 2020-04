Exclusief voor abonnees Duplantis veilt rugnummer voor goed doel 15 april 2020

Armand Duplantis (20) heeft het 'rugnummer' geveild waarmee hij op 8 februari in het Poolse Torun het wereldrecord polsstokspringen op 6m17 bracht. Zeven dagen later sprong hij in Glasgow nog een centimeter hoger. De 20-jarige Zweed haalde er 2.800 euro mee op, geld dat hij overmaakt aan een goed doel, in de strijd tegen het coronavirus. (VH)