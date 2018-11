Duo staat terecht voor fietsdiefstallen 14 november 2018

Twee jonge mannen uit Mechelen hebben zich voor de rechter moeten verantwoorden voor het stelen van enkele fietsen uit een garagebox in mei 2017. Volgens het slachtoffer ging het om een motorfiets, twee fietsen voor volwassenen en vier voor kinderen. "De 20-jarige verdachte werd geïdentificeerd dankzij een foto die een getuige had getrokken van de inbrekers", zei de openbaar aanklager. "De 19-jarige verdachte staat terecht voor heling. Hij werd op heterdaad betrapt door de politie op het moment dat hij met een van de gestolen fietsen aan het rijden was."

