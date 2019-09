Exclusief voor abonnees Duo opgepakt dat sleutels van mooiste auto's uit lockers steelt 17 september 2019

Twee mannen zitten in de cel nadat ze deze zomer een reeks inbraken hebben gepleegd in lockers van zwembaden in de provincie Antwerpen. Het gaat om een 27-jarige Antwerpenaar en zijn kompaan van 25 uit Hulshout. Het duo brak telkens kastjes open om daaruit autosleutels te stelen en er vervolgens met de voertuigen op de parking vandoor te gaan. Ze zouden telkens in de gaten gehouden wie met welke auto aankwam, om er de mooiste uit te kiezen. De inbraken vonden achtereenvolgens plaats in Antwerpen, Hoboken, Geel, Brasschaat, Herentals en Mechelen. In totaal werden tien auto's gestolen. Drie ervan zijn intussen teruggevonden.