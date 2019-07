Exclusief voor abonnees Duo gevat met 20 deelsteps in bestelwagen 30 juli 2019

De politie heeft twee mannen opgepakt met een 20-tal gestolen elektrische steps. Het duo werd zondagvoormiddag tegengehouden door de politie. Ze reden rond met een bestelwagen waarin een 20-tal deelsteps van het bedrijf Wind staken. Die waren kort voordien gestolen in de omgeving van de Elsensesteenweg en het Stefaniaplein. Verdachten C.M. en B.Y., allebei geboren in 1991, zijn ter beschikking gesteld van het Brusselse parket. Dat heeft een onderzoek geopend voor diefstal en bendevorming. (JCV)