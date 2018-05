Duo gearresteerd voor aanslagen Parijs IS 26 mei 2018

Ayoub Bazarouj (24) uit Molenbeek is opnieuw opgepakt in het dossier van de terreuraanslagen in Parijs op 13 november 2015. Volgens het gerecht had hij de rol van contactpersoon tussen de opdrachtgevers van de aanslagen in Syrië en de uitvoerders. De twintiger zat kort na de aanslagen al achter de tralies, maar na een maand liet de kamer van inbeschuldigingstelling hem vrij. De broer van Ayoub is Syriëstrijder Youssef Bazarouj en hij had contacten met de broers Abdeslam en El Bakraoui. Ayoub had ook valse Facebookprofielen aangemaakt. Die zouden Abdelhamid Abaaoud en Oussama Atar gebruikt hebben om instructies te geven aan de uitvoerders van de aanslagen in Brussel. Bazarouj ontkent alles. Ook Soufiane A.A. (26) is opgepakt voor deelname aan activiteiten van een terroristische organisatie, maar hij mocht na verhoor beschikken. (KAV)

