Dunkin' volgend jaar in Antwerpen

14 november 2019

De eerste Belgische winkel van de Amerikaanse donutketen Dunkin' opent wellicht in maart volgend jaar in Antwerpen. Dat zegt Roberto Fava, één van de franchisepartners, in het magazine 'RetailTrends'. De fastfoodketen wil de komende vier tot vijf jaar een zestal Nederlandse en een viertal Belgische vestigingen openen. Uiteindelijk ambieert de retailer een twintigtal Belgische filialen, bovenop een vijftigtal in Nederland. Dunkin' denkt naast meer eigen vestigingen ook aan samenwerking met pop-upwinkels, e-commerce en andere retailers. Zo ging de snackketen al in zee met supermarktketen Jumbo.

