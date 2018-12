Dunkcontest 28 december 2018

00u00 0

De trofee voor de beste hoogvlieger ging voor het tweede jaar op rij naar een Antwerp Giants-speler. De 2m08 grote center Ismaël Bako volgt ploeggenoot Hans Van Wijn op. In de kwalificaties pakte hij, naast een achterwaartse dubbelpomp, met een mooie 'three-sixty' uit. Belager Smith imponeerde in de kwalificaties met een 'between-the-legs windmill'. In de finale ramde Bako twee ballen ineens door de ring. Smith miste tot drie keer toe zijn opener. Beide spelers dunkten nadien over een afstand van bijna vijf meter, wat hen het maximum van dertig punten opleverde. (JLO)