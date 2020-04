Exclusief voor abonnees Dumoulin: "Zonder hoogtestage kan ik niet meestrijden" 16 april 2020

Tom Dumoulin (29) vindt een hoogtestage essentieel om top te kunnen zijn voor de Tour. "Als ik in juli niet in de Alpen heb kunnen trainen, zal ik niet meedoen om de eindzege", zegt de kopman van Jumbo-Visma. "Ik kan heel gericht trainen. Een voorbereidingskoers zou mooi zijn, maar is niet per se nodig. Zonder hoogtestage kan ik nog wel voor de ploeg een goede Tour rijden. Maar het is uitgesloten dat je je drie weken lang meet met de beste renners die uit de bergen van bijvoorbeeld Andorra of Colombia komen." (TLB)