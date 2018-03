Dumoulin ziek aan start 07 maart 2018

Tom Dumoulin begint ziekjes aan de Tirreno-Adriatico. De wereldkampioen tijdrijden vertelde een dag voor de start van de Italiaanse rittenkoers dat hij verre van topfit is. "Ik ben niet 100 procent. Ik ben een beetje ziek en heb last van keelpijn", zei de kopman van Sunweb. "Dat probleem had ik al voor de Strade Bianche. De kou en regen daar hebben me geen goed gedaan. Ik moet nu goed rusten en hopen dat het snel beter gaat."

