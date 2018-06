Dumoulin: "Wellicht naar Tour" 02 juni 2018

De knoop wordt pas de komende dagen doorgehakt, maar Tom Dumoulin (27) bevestigde gisteren dat hij graag ook de Tour wil rijden. "En hoogstwaarschijnlijk ga ik dat ook doen", zei de nummer twee uit de Giro. Het is nog afwachten of Sunweb akkoord gaat. Chris Froome liet na zijn eindzege in de Giro optekenen dat als Dumoulin de Tour zou rijden, hij meteen "één van mijn grootste rivalen" zou zijn. (BA)