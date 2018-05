Dumoulin wellicht in Tour 28 mei 2018

Tom Dumoulin liet in de Giro weten dat hij "naar alle waarschijnlijkheid" start in de Tour de France. "Maar misschien denk ik er over twee weken anders over. Ik zie het als een bonus. De Giro was mijn hoofddoel", vertelde de nummer twee van de Ronde van Italië aan het 'AD'.

