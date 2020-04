Exclusief voor abonnees Dumoulin "Virtuele koersen niet betrouwbaar" 25 april 2020

Wat we zelf ook al aankaartten in het dubbelgesprek met Tim Wellens en Jasper Stuyven, bevestigt Tom Dumoulin in een interview met 'De Limburger': hoe populair virtuele koersen (op rollen) ook zijn in coronatijden, de resultaten ervan vallen met een flinke korrel zout te nemen. "Ze zijn niet betrouwbaar." Dumoulin neemt zijn Jumbo-Vismaploegmaat Van Aert als voorbeeld. "Wout is de koning van het vermogen trappen. Terwijl hij pas 10de werd in de Ronde van Vlaanderen. Maar de apparaten zijn van verschillende merken en niet goed gekalibreerd (renners op Tacx-rollen zouden tot 50 watt meer moeten duwen dan collega's op Elite-rollen, red.). Ook je ingevoerde gewicht moet exact kloppen, anders wordt het oneerlijk." De voormalige wereldkampioen tijdrijden deed onlangs toch mee aan de virtuele Amstel Gold Race. Hij reed er naar eigen zeggen met een gemiddeld vermogen van 250 watt. "Het gros van de geoefende fietsers houdt dat niet vol. Toch haalde ik niemand in."

