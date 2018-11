Dumoulin twijfelt tussen Giro en Tour 20 november 2018

Tom Dumoulin twijfelt nog over zijn deelname aan de Ronde van Frankrijk 2019. Dat zei de vicewereldkampioen tijdrijden tijdens een wielercafé in de Amstel Gold Race Experience. "Ik vraag me af of ik volgend jaar wel alles op de Tour moet zetten. Het schema is verre van ideaal voor mij. Ik denk niet dat er de voorbije jaren al een grote ronde is gereden die zó slecht bij mijn profiel past", aldus Dumoulin, net terug van huwelijksreis in Nepal. "Op papier lijkt de Giro me, met in totaal 59 tijdritkilometers (tegenover slechts 27 in de Tour, red.), een stuk beter te liggen. Alleen: die heb ik al een keer gewonnen. En na mijn tweede plaats dit jaar achter Thomas is het mijn grote uitdaging om de Ronde van Frankrijk te winnen. Voorlopig heb ik niet echt een voorkeur. Een combinatie lijkt me niet echt opportuun. De stem van de ploeg wordt wellicht doorslaggevend." (JDK)

