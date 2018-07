Dumoulin: "Schakelfout kost me de ritzege" 20 juli 2018

00u00 0

Wéér tweede. Wéér na Geraint Thomas. "Als dat op het eindklassement in Parijs zou slaan, teken ik meteen. Maar hier baal ik van. Dit was écht een kans. En ik heb ze verkloot. Het was doorbijten, zo hard ik kon op mijn tanden knarsen. Maar in de slotfase kwam ik er wat doorheen. Ik rook de finish." Helaas vergooide Dumoulin het in de allerlaatste bocht. "Op zich nam ik die wel goed. Maar ik schakelde verkeerd, kreeg mijn ketting niet op het buitenblad. Waardoor ik al meters moest goedmaken nog voor de spurt goed en wel begon. Groots nummer van Steven (Kruijswijk, red.) wel. Hij heeft écht koers gemaakt. Wij, Nederlanders, hebben er een mooie show van gemaakt." (JDK)