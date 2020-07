Exclusief voor abonnees Dumoulin past voor WK tijdrijden 08 juli 2020

Remco Evenepoel hoeft op het WK tijdrijden in Aigle (20/9) alvast geen rekening te houden met Tom Dumoulin. De Nederlander van Jumbo-Visma, wereldkampioen van 2017, past voor de titelstrijd die samenvalt met de slotdag van de Tour. "Ik rijd de Tour uit, zelfs als ik niet meedoe voor het eindklassement", geeft hij aan. Ook het NK (23/8) laat Dumoulin aan zich voorbijgaan. In die periode is hij op hoogtestage in voorbereiding op de Tour. (JDK)