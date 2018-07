Dumoulin moet verder zonder ploegmaat Matthews 12 juli 2018

De Australiër Michael Matthews is gisteren niet meer gestart in de vijfde rit van de Tour. Matthews is ziek. Volgens een communiqué van zijn Sunweb ploeg had hij maagklachten en hoge koorts. "Het was gewoon onmogelijk om te starten", zegt ploegarts Mannes Naeff.

