Exclusief voor abonnees Dumoulin moet comeback uitstellen 05 februari 2020

00u00 0

Nog geen rentree voor Tom Dumoulin (29). De Nederlander moest na lang blessureleed aan de knie in de Ronde van Valencia, die vandaag start, zijn debuut maken voor Jumbo-Visma. Dumoulin werd gisteren echter ziek en keerde terug naar huis. "Dit is niet de manier waarop ik mijn seizoen wilde starten. Maar als je je niet goed voelt, rijd je beter niet. Ik kwam naar hier om mijn conditie op te bouwen, niet om het af te breken", vertelt Dumoulin op Instagram. De Giro-winnaar van 2017 kwam in de Dauphiné van juni vorig jaar het laatst in actie. (GVS)