Dumoulin: "Mocht ik Froome zijn, ik zou niet willen koersen" 08 maart 2018

Chris Froome rijdt ondanks zijn hangende Salbutamol-zaak toch de Tirreno-Adriatico. Iets wat die andere favoriet Tom Dumoulin dan weer niet zou doen. "Het is zijn recht en laten we zeggen dat hij onschuldig is, dan begrijp ik het dat hij hier is", vertelde de Nederlander aan Cycling News. "Wij als team en ik hebben daar een andere mening over. Ik zou niet mogen koersen omdat we lid zijn van het MPCC (beweging voor een geloofwaardige wielersport red.). Ik zou het waarschijnlijk ook niet willen."

HLN