Dumoulin met twijfels naar Dauphiné 08 juni 2019

Tom Dumoulin staat met twijfels aan de start van de Dauphiné. "Ik reed op training best hard, maar heb nog steeds last van vocht in mijn knie", vertelde de Nederlander aan NOS. Na de Dauphiné last Dumoulin een hoogtestage in de Alpen in, daarna rijdt hij het NK alvorens aan de start te staan van de Tour. (JH)