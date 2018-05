Dumoulin met schrik vrij na valpartij 16 mei 2018

Door de uitschuiver van Esteban Chaves stijgt Tom Dumoulin een plaatsje in het klassement. "Natuurlijk werkte Sunweb mee toen we hoorden dat Chaves achterop geraakt was", klonk het eerlijk. "Dat is sowieso een voordeel. Al weet ik niet of dat een grote hulp is, want hoe Yates hier rondrijdt... Indrukwekkend, hoor. Grabbelt hij vandaag ook nog eens zonder veel moeite die bonificatiesconden mee." Dumoulin zelf kwam gisteren trouwens met de schrik vrij na een val in de finale. "De eerste van ons groepje schatte een bocht verkeerd in en reed veel te snel. Met als gevolg dat ik ook te laat in de remmen ging. Maar ik was wel de enige 'sukkel' die in de berm belandde." De schade bleef beperkt tot wat modderspatten op zijn shirt en een bebloede knie. Dumoulin wisselde snel van fiets en met de hulp van zijn jonge ploegmaat Oomen slaagde hij er in opnieuw aan te sluiten. Pech was er ook voor zijn ploegmaat Louis Vervaeke. Die kwam ten val in de afdaling van de eerste klim, maar ook hij kon zijn wedstrijd voortzetten. Nog dit: Dumoulin heeft in de bergetappes van de Giro een aangepast voedingsplan. Hij hoopt zo incidenten zoals vorig jaar op de Umbrailpas te vermijden. Toen moest hij even voet aan de grond zetten om zijn gevoeg te doen. (DNR)

