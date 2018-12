Dumoulin kiest voor Giro als hoofddoel in 2019 17 december 2018

Tom Dumoulin rijdt volgend jaar Giro én (wellicht ook) Tour, maar maakt van de Ronde van Italië zijn hoofddoel. Dat kondigde de vicewereldkampioen tijdrijden aan met een videoboodschap vanuit Calpe, waar hij op stage is met zijn team Sunweb. De beslissing komt niet als een verrassing. Het rittenschema van de Tour bevat slechts één individuele tijdrit van 27 kilometer. In de Giro wordt drie keer tegen de klok gefietst, goed voor een totaal van bijna 60 kilometer. Ook dit jaar combineerde Dumoulin beide grote ronden. Telkens finishte hij als tweede. In 2017 won hij de Giro. "We hadden lang de Tour in ons achterhoofd, maar de Giro heeft in 2019 een geweldig parcours", aldus Dumoulin in de video. "Ik hou van Italië én de wedstrijd en dus richt ik me vooral op de Giro. Normaal gezien rijd ik nadien ook de Tour." (JDK)

