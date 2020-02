Exclusief voor abonnees Dumoulin kent zijn kwelduivels: darmparasieten 18 februari 2020

Tom Dumoulin kent de reden van de gezondheidsproblemen die zijn seizoensdebuut voor Jumbo-Visma in de Ronde van Valencia in de weg stonden en hem ook thuis hielden van de hoogtestage op Tenerife. Darmparasieten waren zijn grote kwelduivels, zo laat hij weten op Instagram. "Sinds ze vorige week zijn gevonden, ben ik gestart met medicatie en voel ik me veel beter. Ik heb afgelopen weekend en vandaag (gisteren) goed kunnen trainen. Ik kijk er nu naar uit om de start van mijn seizoen en mijn volgende doelen heel snel te kunnen vastleggen."