Exclusief voor abonnees Dumoulin hoopt te hervatten in Catalonië (als coronavirus het toelaat) KOERS KORT 12 maart 2020

00u00 0

Tom Dumoulin hoopt zijn rentree te kunnen maken in de Ronde van Catalonië (22-29 maart). De Nederlander, die zijn terugkeer eerder moest uitstellen vanwege een parasiet in zijn darmen, houdt evenwel rekening met een mogelijke afgelasting door het coronavirus. "Op dit moment is niets zeker", zegt hij bij De Telegraaf. "Ik houd rekening met een heel gek voorjaar. Voor de meeste renners is het in deze onzekere situatie erg schrikken. Mijn voordeel is dat er al bijna een jaar geen duidelijk plan is voor mijn terugkeer. Misschien kom ik wel het beste uit deze periode."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis