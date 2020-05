Exclusief voor abonnees Dumoulin geen lid meer van 'Beweging voor Geloofwaardig Wielrennen' 25 mei 2020

Tom Dumoulin keert de Beweging voor een Geloofwaardig Wielrennen (MPCC) de rug toe. In zijn Sunweb-periode trad de Nederlander samen met de ploeg toe tot de organisatie, die er zijn eigen, strengere dopingregels op nahoudt en streeft naar een propere wielersport. Na zijn overstap naar Jumbo-Visma bleef hij persoonlijk lid. Jumbo-Visma is dat voor alle duidelijkheid niet meer (sinds 2015). Nu stapt ook Dumoulin dus uit de MPCC. "Ik hou wel van hun filosofie, maar Parijs-Nice vond ik een farce", haalt hij in 'Wielerflits Update' één van de beweegredenen aan. "Die koers had nooit mogen worden gereden. Toen was er al de corona-uitbraak, ook in Frankrijk. Er waren flinke problemen, maar de MPCC heeft daar niets over gezegd." Ook de houding van de MPCC tegenover het gebruik van ketonen stuit hem tegen de borst. "Héél gevaarlijk, noemen ze het. Wat ik een hypocriete opstelling vind. Onze ploeg gebruikt ketonen, dus is het een beetje hypocriet van mezelf om lid te zijn van de MPCC." (JDK)

