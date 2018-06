Dumont verbetert 30 jaar oud BR 30 juni 2018

ZWEMMEN

Valentine Dumont, die maandag 18 wordt, heeft gisterenavond in Rome het 30 jaar oude Belgisch record van Isabelle Arnould op de 400m crawl verbeterd. Arnould zwom op 22 september 1988 tijdens de Spelen van Seoel een tijd van 4:11.71; Dumont tikte in Rome 59 honderdsten eerder aan. De Waalse, getraind door Limburger Ronald Claes, lijkt daarmee al klaar voor het EK groot bad, van 3 tot 9 augustus in Glasgow. Zij zwemt er naast de 400m crawl ook de 100 en 200m vrije slag, de 100m vlinder, de estafettes van de 4x100 en 4x200m vrije slag en de gemengde aflossingen van de 4x100 wisselslag en de 4x200m crawl. (LWK)