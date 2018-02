Duizendtal NMBS-reizigers 2 uur vast 20 februari 2018

00u00 0

Zo'n duizend pendelaars hebben gisteren in Mechelen een tweetal uur vastgezeten op een defecte trein. Door een beschadigde bovenleiding kwam het stel, onderweg van Brussel naar Antwerpen, rond 17 uur zonder elektriciteit te zitten en viel het stil. Een lege trein moest ter plaatse komen om de passagiers te laten overstappen, maar die evacuatie verliep moeizaam. "Met een loopbrug, reiziger per reiziger", zegt een getuige. Verschillende passagiers klaagden ook over de communicatie van het personeel en over de verwarming en ventilatie in de trein. Volgens de NMBS viel de verwarming inderdaad uit, maar waren er "geen problemen met de temperaturen" in de trein. "En daar waar het veilig was, werden de deuren opengezet om voor luchtcirculatie te zorgen." Of er ook vandaag nog gevolgen voor het spoorverkeer zijn, was gisteravond niet bekend. (TVDZM)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN