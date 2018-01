Duizenden Vlamingen vast in Alpen 00u00 0

Zoeken naar de auto, waarmee voorlopig toch niet te rijden valt: duizenden Vlamingen zitten vast in de Alpen. Verscheidene dorpen in zowel Frankrijk, Oostenrijk als Zwitserland zijn afgesneden van de buitenwereld door de hevige sneeuwval. Het lawinegevaar heeft op sommige plekken het hoogste niveau (5) bereikt. Skiën zit er dus ook niet meer in - pistes en skiliften zijn uit voorzorg afgesloten. Aan de wintersporters wordt gevraagd binnen te blijven. Heel wat landgenoten worden stilaan ongeduldig: het einde van de kerstvakantie nadert en ze vrezen niet meer op tijd thuis te geraken. (BCL)

