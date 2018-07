Duizenden vissen spoelen aan in Vietnam 10 juli 2018

De stank is momenteel niet te harden aan 'West Lake' in Hanoi. Gisteren spoelden duizenden dode vissen aan op de oevers van het grootste meer van de hoofdstad van Vietnam. De massale vissterfte wordt volgens de plaatselijke autoriteiten veroorzaakt door een hittegolf en dat zorgt dan weer voor een zuurstoftekort in het water. Het is niet de eerste keer dat Hanoi af te rekenen krijgt met vissterfte. In 2016 spoelde 200 ton dode vissen aan, ook door zuurstofgebrek in het water. (YDS)

