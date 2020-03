Exclusief voor abonnees Duizenden studentenkoten bedreigd door strengere regels 10 maart 2020

00u00 0

Duizenden studentenkamers in Vlaanderen dreigen volgend jaar niet meer verhuurd te mogen worden. Vanaf 1 januari gelden nieuwe kwaliteitseisen waaraan de koten moeten voldoen. En die zijn volgens Vlaams Parlementslid Vera Jans (CD&V) veel te streng. Zo zou een vertrek zonder wastafel in de kamer zelf niet langer aangeboden kunnen worden. In Leuven alleen al zouden daardoor volgend jaar 300 koten van de markt verdwijnen, waardoor de huurprijzen van de andere kamers nog verder zouden stijgen. Eveneens in Leuven zouden 1.700 kamers 'ongeschikt voor verhuur' worden omdat de student er in een hoogslaper zonder vaste trap slaapt - ook dát mag binnenkort niet meer. Jans zal het probleem volgende week aankaarten in de commissie Wonen.

