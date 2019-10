Exclusief voor abonnees Duizenden mensen moeten terug naar notaris met testament 10 oktober 2019

Duizenden mensen die een duolegaat hadden laten opnemen in hun testament, moeten terug naar de notaris om dat te laten schrappen. Dat zegt Ann Maelfait, advocaat familiaal vermogensrecht bij het gespecialiseerde kantoor Rivus. De Vlaamse regering staat zo'n erfenis aan goede doelen niet meer toe vanaf 2021. "Door de schrapping van het duolegaat kan het goede doel de voorwaarden van het testament niet meer vervullen. Bijgevolg vervalt het voorkeurtarief van 8,5% en moet de gewone erfbelasting worden betaald", zegt Maelfait. Dat kan leiden tot een financiële kater. "Op de eerste schijf tot 35.000 euro moet 25% belasting worden betaald, op de schijf tussen 35.000 tot 75.000 loopt dat op tot 45% en alles erboven zelfs tot 55%. Bij een verdeling van een erfenis onder kinderen kan elke erfgenaam genieten van de korting voor de laagste schijven." Maelfait raadt erflaters aan om gebruik te maken van de nieuwe 'best friends'-regeling, al is dat maar een doekje voor het bloeden. "Kinderloze koppels en alleenstaanden zouden een som van maximaal 12.500 euro kunnen nalaten die wordt belast aan slechts 3%. We vingen op dat ze dit wel zouden kunnen doen voor meerdere neven, nichten of goede vrienden." (IDV)

