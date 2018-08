Duizenden liters bier zorgen voor uur file op E17 28 augustus 2018

Een vrachtwagen heeft bij een ongeval gisterochtend duizenden liters bier verloren op de E17. Iets voor 6 uur werd de truck aangetikt door een BMW in de richting van Kortrijk, ter hoogte van het parkeerterrein in Nazareth. De vrachtwagen met Nederlandse nummerplaat belandde tegen de vangrail op de pechstrook en verloor een groot deel van zijn lading: duizenden blikjes bier. Het takel- en opruimwerk nam meer dan drie uur in beslag. Er werd zelfs een tiental brandweermannen opgetrommeld om de hoop bierblikken te verwijderen, al bleef de bierwalm nog de hele dag hangen over het parkeerterrein. Voor de 'liefhebbers': het ging niet om Jupiler of Duvel, wel om Budweiser.

