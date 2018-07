Duizenden extra bedrijfsfietsen 11 juli 2018

00u00 0

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) maakt via het Pendelfonds 2,2 miljoen euro vrij om het gebruik van de fiets in het woon-werkverkeer te promoten. Bedrijven die gewone tweewielers, plooifietsen of 'speed pedelecs' aankopen, komen in aanmerking voor steun. Ook investeringen in fietsenstallingen en oplaadpunten voor elektrische fietsen maken kans op subsidies. "We willen dat niet alleen grote, maar ook kleine ondernemingen de kans moeten krijgen om hun personeel aan te moedigen de fiets te nemen", zegt Weyts, die mikt op duizenden extra bedrijfsfietsen in Vlaanderen. Bovendien wordt er financiële steun voorzien voor firma's die hun personeel een hogere fietsvergoeding toekennen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN