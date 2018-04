Duizenden dode dwergpinguïns aan Nieuw-Zeelandse kust 17 april 2018

00u00 0

Duizenden dwergpinguïns zijn de afgelopen maanden gestorven aan de Nieuw-Zeelandse kust. Die massale sterfte komt ongeveer één keer voor in de 20 jaar, de laatste dateert van 1998. Het fenomeen wordt veroorzaakt door veranderende weerpatronen. Tijdens het broedseizoen van de pinguïns was het weerfenomeen El Niño aanwezig, met koud zeewater dat rijke voedselvoorraden met zich meebrengt. Maar toen La Niña aan de beurt kwam in de lente verwarmde het zeewater snel, waardoor koelere stromingen en dus ook de voedselvoorraden naar de bodem werden gedrukt. Dwergpinguïns zijn de kleinste pinguïnsoort. Ze leven rond de kuststreken van Nieuw-Zeeland en rond Zuid-Australië en Tasmanië.

HLN