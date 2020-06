Exclusief voor abonnees Duizenden demonstranten in New York negeren avondklok 04 juni 2020

Ongezien voor 'the city that never sleeps', maar in New York is nog de hele week een avondklok van kracht. Inwoners mogen er van 20 uur 's avonds tot de volgende ochtend 5 uur de straat niet op. Dat maakte burgemeester Bill de Blasio dinsdag bekend. Toch hebben duizenden demonstranten voor de tweede avond op rij de avondklok getrotseerd, uit protest tegen de dood van George Floyd door bruut politiegeweld. Lange tijd verliepen de protesten in New York vreedzaam, maar toch kwam het tot enkele schermutselingen. De avondklok werd ingesteld omdat de metropool al vijf avonden en nachten gebukt ging onder plunderingen en brandstichtingen op grote schaal. Er zijn maandagavond en de daaropvolgende nacht zeker 700 arrestaties verricht. In tegenstelling tot president Trump is de Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper geen voorstander om het leger in te zetten. "Die optie mag alleen worden gebruikt als laatste redmiddel."

