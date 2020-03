Exclusief voor abonnees Duizenden colèrige activisten op straat 02 maart 2020

Echt colèrig zien ze er niet uit, PVDA-Kamerlid Raoul Hedebouw en -voorzitter Peter Mertens. Strijdbaar wél. Nochtans is 'De Grote Colère' de naam van de mars door Brussel die de extreemlinkse partij gisteren organiseerde. De PVDA telde 10.000 manifestanten, de politie hield het op 5.500. De actievoerders wilden hun woede tonen over de aanslepende regeringsonderhandelingen, het gekibbel over de splitsing van het land, de besparingen in de zorg en het onderwijs... "Het probleem is niet dit land, maar de manier waarop er geregeerd wordt door wereldvreemde politici die steeds arroganter te werk gaan", aldus Mertens. (WHW)

