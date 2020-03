Exclusief voor abonnees Duizenden betogen op Internationale Vrouwendag 09 maart 2020

00u00 0

Goed 6.300 mensen trotseerden gisternamiddag de regen voor een mars voor Internationale Vrouwendag in Brussel. In Antwerpen waren het er maar 150, in Gent 400. Ook in Doornik en Luik werd er betoogd voor vrouwenrechten en tegen seksisme. In de hoofdstad kwam het tot een schermutseling toen een activiste zich tegen een agent keerde, waarop die haar in het gezicht sloeg (foto rechts). Het 'Collecti.e.f 8 maars', dat een aantal feministische organisaties verenigt, riep vrouwen zelfs op om gisteren en vandaag te staken, uit protest tegen de loonkloof tussen mannen en vrouwen, en seksistische stereotypen in onderwijs, media en reclame. Vakbond ABVV had voor beide dagen een stakingsaanzegging ingediend. (LVB)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis