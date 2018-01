Duizend posters weggehaald: enkel tijdens feestdagen passeert zo'n affiche 00u00 0

Het Brusselse metronet STIB/MIVB heeft besloten om alle duizend posters van de nieuwe campagne van Starcasino.be te verwijderen uit zijn stations en tramhaltes. De affiches hingen gistermiddag amper op of het regende al klachten van pendelaars wegens 'denigrerend', 'platvloers' en 'seksistisch'. Op de affiche is een naakte vrouw te zien, deels bedekt met bankbiljetten, en de slogan 'Het plezier van te winnen'. De vervoersmaatschappij stelt dat de affiches nooit hadden mogen verschijnen, maar dat er door de feestdagen iets misgelopen is met de communicatie met haar reclamepartner. Starcasino lag in 2017 al onder vuur door een affiche met daarop 'Temptation Island'-deelneemster Pommeline in een rode bikini. Een jaar eerder werd de goksite door reclamewaakhond JEP op de vingers getikt omdat de 'dubbele bonussen' op een poster met Lesley-Ann Poppe naar diens borsten zouden verwijzen.

