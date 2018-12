Duizelig als je rondjes draait? Draai dan in de tegenrichting 01 december 2018

"Tegendraaien helpt in principe", klinkt het bij het Nederlandse wetenschapsmagazine Quest. "Dat je duizelig wordt, komt door drie met vloeistof gevulde kanalen in het evenwichtsorgaan in je binnenoor. Als je je hoofd beweegt, gaat die vloeistof dus ook een bepaalde kant op bewegen. Haarcellen in die kanalen buigen in dezelfde richting en laten zo aan je hersenen weten dat je beweegt. Maar bij wie langere tijd ronddraait en dan ineens stilstaat, zal de vloeistof nog even doordraaien. Je brein krijgt dan tegenstrijdige signalen. Je evenwichtsorgaan zegt dat je hoofd beweegt, je ogen zien dat je stilstaat. Dat is wat je duizelig maakt. Draai je de andere kant op, dan geef je de vloeistof een tegengestelde draai en heffen de bewegingen elkaar op." (StV)

