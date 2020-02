Duivelskoppel na 23 jaar op de vlucht weer in België: “Blij om terug te keren” Cédric Maes

19 februari 2020

05u00 56 De Krant Ze wisten 23 jaar uit de greep van het gerecht te blijven, maar sinds vanochtend om 7 uur is het 'duivelskoppel' weer in ons land. Gisteren kregen Hilde Van Acker (56) en Jean-Claude Lacote (53) in hun Ivoriaanse cel even het gezelschap van VTM Nieuws-journalisten Faroek Özgünes en Marieke Lust.

"Ik ben blij dat ik eindelijk kan terugkeren naar België", verklaarde Hilde Van Acker gisteren. De vrouw, die in 2011 samen met Jean-Claude Lacote tot levenslang veroordeeld werd voor de moord op een Britse zakenman in 1996, lijdt aan borstkanker en ziet er verzwakt uit op de foto die Faroek Özgünes van het koppel kon maken in de gevangenis van Abidjan. De VTM Nieuws-journalist en collega Marieke Lust waren in de Ivoriaanse kuststad voor de opnames van een 'Telefacts'-reportage over het duivelskoppel, toen ze tijdens het filmen werden opgepakt en zélf zeven uur lang in de cel vlogen. "Tot onze grote verrassing werden we bij Van Acker en Lacote gezet en konden we hen spreken."

Van Acker beweert dat ze niet wist dat ze destijds veroordeeld werd. "Ik heb schrik voor de publieke opinie, want die is zo negatief over mij. Er worden veel leugens verteld. Ik heb me laten meeslepen en wist niet wat ik deed." Toch was ze voorstander om uitgeleverd te worden aan ons land. In tegenstelling tot de Frans-Ivoriaanse Lacote, intussen haar ex. Hij vreest dat hij geen eerlijk proces zal krijgen in België. "Ook hij zag er slecht uit en achtte zichzelf niet in staat om de reis te maken vanwege zijn gezondheid", aldus nog Özgünes.

In november vorig jaar werden Lacote en Van Acker na een vlucht van 23 jaar opgepakt in Ivoorkust. Zodra ze in België geland zijn, wordt Hilde Van Acker naar de vrouwengevangenis van Vorst gebracht en Jean-Claude Lacote naar Sint-Gillis. Later verhuizen beiden naar de gevangenis van Brugge. Hun assisenproces uit 2011 wordt hoogstwaarschijnlijk overgedaan, deze keer met hen erbij.

