Exclusief voor abonnees Duivelskoppel krijgt nieuw assisenproces 06 mei 2020

00u00 0

Hilde Van Acker (57) en Jean-Claude Lacote (53) krijgen een nieuw assisenproces. De KI verklaarde het verzet van het duivelskoppel gisterochtend ontvankelijk. "We zijn heel blij dat we nu niet langer tijd verliezen", zegt Kris Vincke, de advocaat van Van Acker. "Het is nu wachten op een datum voor de preliminaire zitting, vooraleer het effectieve proces van start kan gaan. Die zitting zal sowieso pas in het najaar plaatsvinden, schat ik."

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen