Duivels verwaarlozen fans. Alleen Mertens maakt tijd 15 juni 2018

Mocht er een award voor 'sympathiekste ploeg' bestaan, dan ging hij zeker niet naar België. Tijdens de open training in Dedovsk maakten de Rode Duivels geen tijd voor de opgedaagde fans - op een flauw applaus vanop afstand na. De enige uitzondering was Dries Mertens: hij trotseerde op zijn ééntje de 350 Russen en vier Belgen en gaf zijn trui aan een jongetje dat daar via een bordje met een Nederlandstalige boodschap (zie foto) - vertaald met Google Translate - om gevraagd had. In de nasleep van die gift omzeilde een tiener de security en sprong hij op het prima veld, waar Mertens hem Cristiano Ronaldo-gewijs beloonde met de enige krabbel van de dag (zie foto).

