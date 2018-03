Duivels supporteren voor bokser Merhy 26 maart 2018

De Rode Duivels volgden zaterdag de kamp van bokser Ryad Merhy (25) om de WBA-wereldtitel bij de cruisergewichten. Vincent Kompany betuigde de Brusselaar zijn steun via Twitter. Ook Lukaku, Vertonghen, Mertens, De Bruyne, Boyata en assistent-coach Thierry Henry keken mee. Merhy slaagde er uiteindelijk niet in de eerste Belg te worden die een wereldtitel boksen weet te bemachtigen. Hij verloor na een technische knock-out in de elfde ronde van de Fransman Arsen Goulamirian (30). Kompany had na afloop nog bemoedigende woorden over voor Merhy. "Mooi gevecht. Hardnekkigheid van Ryad tegen een formidabele tegenstander. Leer er uit en kom sterker terug. We staan allemaal achter je." Die boodschap dropte de kapitein van de nationale ploeg na afloop van de kamp op Twitter. (SJH)

