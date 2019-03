Exclusief voor abonnees Duivels in de bres voor vluchtelingen 28 maart 2019

00u00 0

De Rode Duivels zetten hun schouders onder een wereldwijde actie om vluchtelingen te steunen. Samen met de VN-vluchtelingenorganisatie willen ze oproepen voor meer solidariteit. Youri Tielemans is één van de gezichten. Het doel is om twee miljard kilometer te verzamelen met slimme sporthorloges. Dat getal is niet zomaar gekozen, maar komt overeen met de totale afstand die vluchtelingen wereldwijd moeten afleggen op weg naar veiligheid. (KDZ)