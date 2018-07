Duivels groeten fans vanop balkon stadhuis 13 juli 2018

Of ze nu morgen de derde plaats pakken of niet, de Rode Duivels krijgen zondag sowieso een huldiging in Brussel. Om 12.30 UUR wordt de nationale ploeg op het kasteel van Laken ontvangen door de koning en koningin. Om 14 UUR stappen de voetballers op een open bus voor een ererit door de hoofdstad. Rond 15 UUR arriveren ze aan het stadhuis, op de Grote Markt. Daar zullen ze ook de supporters groeten vanop het balkon. "Zo kunnen ze meegenieten van de geweldige sfeer die dit WK over het hele land teweeggebracht heeft", aldus de voetbalbond. De toegang tot de Grote Markt is gratis, maar de stad benadrukt dat je er niet op komt als je een grote tas bij je hebt. Er wordt zo'n grote toeloop verwacht dat in de buurt twee grote schermen opgesteld worden. Om 16.30 UUR keren de Duivels huiswaarts. Wie de Blijde Intrede liever thuis volgt, kan vanaf 12 uur terecht bij VTM Nieuws.

