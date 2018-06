Duivels getrakteerd op stortbui 20 juni 2018

Moskou is Sotchi niet. Was het aan de Zwarte Zee drukkend warm, dan werden de Rode Duivels gisteren op het trainingscomplex in Dedovsk getrakteerd op een zomerse stortbui - de eerste sinds de aankomst in Rusland. Dat gebeurde bij het begin van de gesloten training, die naar het einde toe overigens niet meer helemaal 'gesloten' was. Op een bijveld, dat niet voor de pers afgeschermd was met zeilen, werkten bankzitters Simon Mignolet, Koen Casteels, Leander Dendoncker, Youri Tielemans, Moussa Dembélé, Nacer Chadli, Adnan Januzaj, Marouane Fellaini en Michy Batshuayi een wedstrijd af. Het ging er daarbij scherp aan toe. 't Was dan ook lekker tackelen, met die natte grasmat. (PJC/SK)

