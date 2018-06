Duivel-koorts neemt af op sociale media 14 juni 2018

Er is minder Rode Duivels-koorts op de sociale media dan in de aanloop naar het EK in 2016 en het WK in 2014. Dat heeft Coosto berekend, een bureau gespecialiseerd in 'social media monitoring'. Dit jaar is het aantal berichten over de nationale ploeg nog slechts 80,7% van wat het in 2014 was. De analisten vermoeden dat er sprake is van gewenning. Bij het vorige WK waren de Belgen voor het eerst in twaalf jaar nog eens van de partij, wat voor meer furore zorgde. Wel hebben we nu meer vertrouwen in het eindresultaat. 9,3% gelooft in de eindzege, tegenover 8,1% bij het EK en 5,6% bij het vorige WK. Toch zijn we kritischer in onze online-uitlatingen, want de positiviteit is in vier jaar gezakt van 73% naar 61%. Mikpunt van spot is bondscoach Roberto Martínez: hij wordt het minst positief besproken van alle personen rond de Duivels.

