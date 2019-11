Exclusief voor abonnees DUITSLAND 23 november 2019

Garmisch-Partenkirchen

Combineer Duitsland en Oostenrijk met één skipas

Het Duitse skigebied rond Garmisch-Partenkirchen, Garmisch Classic, is met z'n 40 kilometer pistes als wintersportgebied nog redelijk onbekend bij ons, Vlamingen. Maar wist je dat je het met één skipas kunt vergroten met de Oostenrijkse Zugspitz Arena, aan de andere kant van de grens? Met de Top Snow Card zijn 87 kabelbanen en skiliften en 213 kilometer aan pistes beschikbaar, en dat zowel in de Duitse skigebieden Garmisch-Partenkirchen en Mittenwald als in de zeven Oostenrijkse Zugspitz-regio's. Vandaag op de latten in Beieren, de volgende dag in Tirol! Tijdens de Superski- weken ontvang je bovendien die skipas tegen een gereduceerd tarief van 10%, bij een minimumverblijf van 4 dagen in de streek. Er is ook een gratis bus van Bayern-Tirol naar Garmisch-Partenkirchen.

