Exclusief voor abonnees Duitsland ziet in ING partner voor Commerzbank 07 juni 2019

00u00 0

De Duitse overheid voelt hoe diep het water is voor een fusie tussen Commerzbank en zijn Nederlandse branchegenoot ING. Volgens Berlijn zouden de twee banken samen een Europees zwaargewicht kunnen vormen. De Duitse staatssecretaris van Financiën Jörg Kukies zou eerder al met de Nederlandse minister van Financiën Wopke Hoekstra hebben gesproken over een eventueel samengaan en de vestiging van het hoofdkantoor van de fusiebank in Duitsland. Duitsland is met 15,5% van de aandelen de grootste aandeelhouder van Commerzbank. Eerder mislukte een fusiepoging tussen Commerzbank en Deutsche Bank. Officieel reageren beide banken niet.

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis